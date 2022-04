Kingdom Hearts 4 annunciato: quali mondi Disney ci saranno? Tra Star Wars, Marvel e Pixar

L'annuncio ufficiale di una nuova avventura per Sora, Pippo e Paperino, accompagnato dalla pubblicazione del primo trailer di Kingdom Hearts IV, ha aperto ufficialmente la caccia ai primi indizi legati ai mondi Disney che saranno presenti all'interno del gioco.

Al momento, le suggestioni proposte dal materiale ufficiale non sono molte, e si limitano ad un paio di possibili teaser disseminati qua e là da Square Enix. Partiamo dal più evidente: nella fase conclusiva del trailer dell'Action RPG possiamo avvistare Pippo e Paperino sorpresi alle spalle dall'apparizione di una fiammella azzurra. In breve tempo, quest'ultima si accompagna ad una frase minacciosa e ad una luce incandescente: se è vero che due indizi non fanno una prova, è però anche vero che la voce giapponese presente nel video ricorda davvero molto quella di Ade. Aggiungiamo il fatto che i primi dettagli sulla trama di Kingdom Hearts IV ci parlano di un misterioso "aldilà" e arriviamo alla possibile conferma di un imminente ritorno nel mondo di Hercules!

Per quanto riguarda i Classici Disney, per ora è impossibile dire di più, se non che ci pare altamente probabile l'inclusione di riferimenti alle ultime pellicole della casa di Topolino. In Kingdom Hearts III avevano trovato spazio Rapunzel, Big Hero 6 e Frozen, di conseguenza la nuova avventura di Sora potrebbe portare i giocatori negli immaginari di Zootropolis, Oceania, Raya e l'Ultimo Drago e, soprattutto, Encanto, reduce dalla vittoria dell'Oscar per il Miglior Film d'Animazione. Non è da escludere nemmeno un ritorno ad Arendelle, magari prendendo spunto da Frozen II.



Come noto ai fan della saga, Kingdom Hearts vanta anche un ottimo rapporto con le pellicole di casa Pixar. In Kingdom Hearts III, il regno della Scatola dei Giocattoli ha ad esempio aperto le porte di Toy Story a Sora, Pippo e Paperino. Il nuovo Kingdom Hearts IV potrebbe dunque facilmente sfruttare la prossima uscita di Lightyear: La vera storia di Buzz. Anche Monsters & Co e Ratatouille hanno potuto godere di citazioni e spazio nella saga Square Enix, alla quale resta dunque moltissimo materiale Pixar al quale poter attingere. Si spazia infatti da capolavori quali Wall-E e Up ai più recenti Soul e Luca, ma senza dimenticare gli ottimi Coco, Inside Out e Onward - Oltre La Magia: c'è solo l'imbarazzo della scelta!



Infine, è bene ricordare che sotto l'ombrello Disney non rientrano solamente pellicole animate, come dimostrato dall'inclusione della serie di Pirati dei Caraibi nella storia di Kingdom Hearts. Per questa ragione, potrebbe essere possibile trovare Sora a varcare i confini del mondo Marvel, soprattutto visto il persistente successo del Marvel Cinematic Universe. Da non dimenticare poi l'immaginario di Guerre Stellari. Nell'osservare il primo trailer di Kingdom Hearts IV, c'è in effetti chi è già pronto a puntare tutto su di un'avventura sulla luna di Endor, tra le foreste dominate dagli Ewok. Non a caso - come potete verificare in calce -, c'è chi è certo di aver avvistato un AT-ST imperiale in un frammento del trailer.



Voi cosa ne pensate: quali mondi vorreste esplorare in Kindom Hearts IV?