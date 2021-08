Kingdom Hearts 4? Nell'attesa arriva il gioco da tavolo KH: Perilous Pursuit

A breve distanza dalla pubblicazione di Kingdom Hearts: Melody of Memory, Tetsuya Nomura aveva offerto i primi indizi in merito ad una sorpresa a tema Kingdom Hearts in programma per il 2022.

Al momento, il veterano di casa Square Enix non ha ancora offerto ulteriori informazioni in merito, ma nel regno dei rumor non sono mancate le prime indiscrezioni. In particolare, un insider apparentemente ben informato ha più volte riferito di un Kingdom Hearts 4 in sviluppo con Unreal Engine 5, nuova iterazione del motore grafico concepito da Epic Games.

Nell'attesa di scoprire, magari verso la fine dell'anno, se dietro queste ipotesi si celi o meno la verità, gli appassionati possono se non altro festeggiare l'annuncio di un gioco da tavolo dedicato proprio alla saga di Sora, Pippo e Paperino. La compagnia The OP ha infatti annunciato Kingdom Hearts: Perilous Pursuit. All'interno di questa avventura cartacea, pensata per un minimo di 2 e un massimo di 5 giocatori, sarà possibile vestire i panni dei principali eroi della saga, in un viaggio attraverso sei mondi differenti. Sigillando questi ultimi, i protagonisti potranno annientare la minaccia degli Heartless. Al prezzo di 29.99 dollari, Kingdom Hearts: Perilous Pursuit sarà distribuito anche al di fuori dei confini di USA e Gran Bretagna. Al momento, manca però la data di lancio ufficiale del gioco da tavolo.