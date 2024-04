Kingdom Hearts 4, che fine ha fatto? I fan aspettano novità a due anni dall'annuncio

Sono già passati due anni da quando Kingdom Hearts 4 è stato annunciato da Square-Enix. Con il silenzio che perdura sin da allora, i fan sono stati costretti ad assicurarsi che il reveal del gioco non è stato solo un sogno febbrile collettivo, ma è effettivamente avvenuto.

Discutendo su reddit, un utente ha scritto: "Non sono ancora sicuro che tutto ciò sia accaduto. Tutto questo è reale o no? Sono così impaziente per un nuovo trailer". I fan sono stati anche celeri, se non un po' addolorati, nel ricordare che Kingdom Hearts 3 è stato pubblicato più di cinque anni dopo il trailer di presentazione. "Sono convinto che Nomura pensi che i fan di Kingdom Hearts non invecchino", ha scherzato al riguardo l'utente forgedfox3. "Mancano solo 11 anni alla sua uscita", ha aggiunto Malkaz45. "Kingdom Hearts 4 non uscirà finché non ci saranno da quattro a sei giochi su piattaforme disparate", ha continuato patmorgan234, facendo riferimento ai numerosi spin-off e riedizioni di Kingdom Hearts pubblicati tra i capitoli principali della serie.

Ci sono inoltre giocatori gelosi del trattamento che hanno ricevuto gli appassionati di Final Fantasy in questi ultimi anni: "I fan di Final Fantasy hanno avuto di che saziarsi", ha detto DonovanKreed. "Nel frattempo noi fan di Kingdom Hearts siamo rimasti bloccati in purgatorio". Square-Enix, in effetti, ha pubblicatoFinal Fantasy 7 Remake, Final Fantasy 16 e Final Fantasy 7 Rebirth nel giro di pochi anni, senza contare i continui aggiornamenti di Final Fantasy 14. I giocatori si chiedono se - con Final Fantasy 7 Rebirth ormai pubblicato - sia finalmente giunta l'ora di tornare a vivere le avventure di Sora.

