Kingdom Hearts 4, FF9 Remake e Chrono Cross Remastered nel leak di GeForce Now

Continuano ad emergere interessanti novità dal gigantesco leak che ha riguardato in queste ore il servizio di gaming in streaming di NVIDIA, GeForce Now. Abbiamo appreso dell'arrivo su PC di numerosi titoli targati PlayStation e Xbox, mentre ora veniamo a contatto con informazioni legate a Square-Enix.

Nella lunga lista di titoli emersi all'interno del leak compaiono dei grossi progetti a cui il publisher starebbe segretamente lavorando. Si inizia con Kingdom Hearts 4, il prossimo capitolo della saga realizzata in collaborazione con Disney mai ufficialmente annunciata da parte di Square-Enix e Tetsuya Nomura. Proprio il director nipponico ha sempre lasciato intendere di voler ampliare l'intricato universo narrativo del franchise con dei nuovi capitoli, e la presenza di questo riferimento non dovrebbe sorprendere più di tanto. È possibile, insomma, che non dovremo attendere poi troppo prima del reveal di Kingdom Hearts 4.

Si prosegue poi con Final Fantasy 9 Remake, che andrebbe così a ricevere lo stesso trattamento riservato a Final Fantasy 7 Remake, e Chrono Cross Remastered. Square-Enix sembra insomma voler riproporre in vesti grafiche ammodernate due tra i suoi ruolistici più noti.

Naturalmente vi invitiamo a prendere la notizia con le dovute cautele, nell'attesa che sia il publisher a svelare in via ufficiale i titoli che andranno ad arricchire la sua lineup per gli anni a venire. Il leak di GeForce Now ha svelato il possibile arrivo di giochi come God of War e Horizon Forbidden West su PC, nonché di Gears 6 e un nuovo gioco Xbox Game Studios.