Kingdom Hearts 4? Nomura punta al 2022 con qualcosa di 'sorprendente'

Ormai pubblicato Kingdom Hearts 3 e il successivo DLC Re:Mind, la saga del Reame dei Cuori si prepara ad accogliere lo spin-off a tema musicale Kingdom Hearts: Melody of Memory.

Il rhythm game non è tuttavia l'unico progetto in cantiere presso il team di sviluppo capitanato da Tetsuya Nomura. Intervistato dalla redazione di Famitsu, noto magazine nipponico, lo storico Director ha infatti confermato che è in programma anche un ulteriore capitolo della serie Kingdom Hearts. Per indicare quest'ultimo, tuttavia, non è stata utilizzata apertamente l'espressione "Kingdom Hearts 4", con Nomura che preferisce mantenere attorno ad esso ancora un alone di mistero.

L'unica premessa offerta consiste in un invito ai fan della saga ad attendersi qualcosa di "sorprendente". In compenso, Nomura non ha invece esitato nell'offrire una prima finestra di uscita per questo titolo ancora sconosciuto al pubblico. Il Director ha infatti reso noto di puntare ad una sua pubblicazione a fine 2022, così da poter festeggiare in grande stile il ventennale dell'amata saga di Kingdom Hearts.



In attesa di saperne di più, gli appassionati della serie Square Enix possono attendere il nuovo rhythm game: grazie a un'intervista condotta dal nostro Gabriele Laurino, sulle pagine di Everyeye trovate nuovi dettagli su gameplay e caratteristiche di Kingdom Hearts: Melody of Memory.