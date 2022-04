Kingdom Hearts 4, annuncio all'evento del 20° Anniversario? Indizio da Nomura

Si stanno svolgendo in quel di Tokyo i festeggiamenti per il 20° Anniversario di Kingdom Hearts e i fan della serie sono convinti che prima del loro termine arriverà l'annuncio del quarto capitolo, o quantomeno qualche informazione al riguardo.

In un messaggio lasciato da Testuya Nomura su un supporto a forma di serratura compare la lettera χ, apparentemente messa lì senza alcun motivo. Il dettaglio non è ovviamente sfuggito ai fan della serie (ben abituati ad elaborare teorie e a prestare attenzione ad ogni singola cosa), secondo i quali rappresenterebbe un indizio dell'imminente reveal di Kingdom Hearts 4. A quanto pare, nel simbolismo della serie il simbolo χ indica proprio il numero 4.

Un altro indizio è stato scovato nell'artwork del ventesimo anniversario. Come potete vedere in calce a questa notizia, nella metà inferiore dell'illustrazione ci sono quattro riquadri: in tre di essi è raffigurato Sora che indica con la mano i numeri 1, 2 e 3, mentre il quarto è oscurato dal logo dell'evento. Che stia nascondendo Kingdom Hearts 4?

Come si suol dire una rondine non fa primavera, quindi al momento non possiamo far altro che pazientare in attesa di informazioni ufficiali. Con tutta probabilità, un eventuale annuncio non verrà effettuato prima della fine dell'evento, dal momento che i partecipanti non sono autorizzati a twittare. Il nome di Kingdom Hearts 4, ricordiamo, è già spuntato lo scorso anno nell'ambito dell'enorme leak dei documenti di NVIDIA.