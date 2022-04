Kingdom Hearts 4: tutti i personaggi confermati dal primo trailer

A sorpresa, il ventesimo anniversario della saga nata da una collaborazione d'eccezione tra Square Enix e Disney ha portato con sé il reveal dei primi dettagli su trama e ambientazione di Kingdom Hearts IV.

L'annuncio ufficiale dell'Action RPG si è accompagnato alla distribuzione del primo gameplay trailer dedicato, che ha aperto una finestra su quelli che saranno i contenuti in arrivo nel titolo. Dopo aver discusso dei mondi che potrebbero comparire in Kingdom Hearts IV, è tempo di volgere lo sguardo ai personaggi confermati per l'avventura.

Presente ovviamente all'appello il buon Sora, che dopo aver militato come protagonista della saga nei precedenti capitoli numerati, è pronto a fare ritorno anche per il nuovo arco narrativo de "Il Maestro Perduto". Disperso nella misteriosa città di Quadratum, l'eroe del keyblade dovrà - almeno temporaneamente - fare a meno di Pippo e Paperino, al momento impegnati nella sua ricerca. Ma non temete: i fidati aiutanti di Sora ed emissari di Topolino torneranno in Kingdom Hearts IV, come confermato dal trailer. Nel filmato, vediamo i due avventurarsi in una dimensione oscura, alla ricerca di un personaggio misterioso, che possa aiutarli a mettersi sulle tracce di Sora. L'identità del potenziale aiutante è ancora incerta, ma tutti gli indizi puntano in direzione di Ade, di ritorno direttamente dal mondo di Hercules.



Nel primo video dedicato a Kingdom Hearts IV, possiamo inoltre avvistare due membri dell'Organizzazione, difficile però dire di chi possa trattarsi. Certamente, non è da escludere la possibilità di veder entrare in scena anche il Maestro dei Maestri. Infine, già confermata la presenza di Sterlitzia, volto familiare solamente per chi ha giocato le incarnazioni mobile della saga. In queste ultime, infatti, la giovane rivestiva un ruolo chiave. Ancora nessun avvistamento per quanto riguarda i personaggi Square Enix, anche se saremmo pronti a scommettere in una futura comparsata dei protagonisti di Final Fantasy XVI, ancora privo di una data di uscita.