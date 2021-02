Kingdom Hearts 4: quando uscirà il nuovo gioco Square Enix?

Quando esce Kingdom Hearts 4? Dopo Kingdom Hearts 3 e il DLC Re:Mind, la community di Kingdom Hearts non vede l'ora di mettere le mani sul prossimo episodio della saga, ma probabilmente bisognerà aspettare a lungo.

Al momento Kingdom Hearts 4 non è mai stato annunciato ma Tetsuya Nomura non ha mai nascosto la volontà di proseguire la serie nel prossimo futuro. Il 2022 sarà un anno sorprendente per Kingdom Hearts, queste le parole di Nomura pronunciate durante una recente intervista e legate all'arrivo di novità per il ventesimo anniversario di KH, che cadrà proprio il prossimo anno.

E' difficile però aspettarsi Kingdom Hearts 4 nel 2022, i tempi non sembrano essere maturi per un sequel con Kingdom Hearts 3 uscito nel 2019 e il DLC Re:Mind dodici mesi dopo, all'inizio del 2020. Lo stesso Nomura ha fatto capire che "prima di Kingdom Hearts 4 ci sarà un altro gioco" non è chiaro però se il riferimento fosse a Kingdom Hearts Melody of Memory oppure ad un progetto non ancora annunciato.

Dunque non è semplice rispondere alla domanda quando uscirà Kingdom Hearts 4. Square Enix potrebbe decidere di mostrare un teaser nel 2022 come parte dei festeggiamenti per il ventesimo anniversario di Kingdom Hearts ma un lancio il prossimo anno sembra da escludere. Oltretutto non ci sono certezze sul fatto che il prossimo gioco della serie possa chiamarsi Kingdom Hearts 4 ed essere un sequel diretto di KH3.