Kingdom Hearts 4 è realtà: alla scoperta del nuovo kolossal GDR di Square Enix

Le celebrazioni per il ventesimo anniversario di Kingdom Hearts vengono coronate dall'annuncio ufficiale di Kingdom Hearts 4, un kolossal che promette di elevare l'esperienza ludica e narrativa dell'avventura ruolistica targata Square Enix.

Il reveal di KH4 pone fine ad anni di speculazioni e teorie alimentate, inevitabilmente, dagli eventi conclusivi del terzo capitolo, con l'Eroe del Keyblade dissoltosi nel nulla dopo aver abusato del pericoloso Potere del Risveglio nella battaglia col Maestro Xehanort.

La maledizione dell'Oscurità che ha coinvolto Sora in questi anni viene però spezzata dalle prime, suggestive scene mostrate da Square Enix, con il ritorno dell'iconico ragazzo coi capelli a punta ma in un contesto a lui sconosciuto, ovvero quello della metropoli fittizia di Quadratum nel Regno dell'Irrealtà.

Solo col tempo capiremo quali saranno le conseguenze delle azioni compiute da Sora e come si dipanerà la prossima storia scritta dagli sviluppatori nipponici per voltare pagina e lasciarsi alle spalle l'originaria Guerra dei Keyblade. Nel frattempo, vi lasciamo al video che trovate in apertura d'articolo e alla versione sottotitolata in italiano del video di Kingdom Hearts 4. Come sempre, servitevi pure della bianca lavagna dei commenti per farci sapere che cosa ne pensate al riguardo e condividere le vostre considerazioni su quanto ammirato nel corso dei festeggiamenti per il ventesimo anniversario di Kingdom Hearts.