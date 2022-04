Kingdom Hearts 4, il trailer sottotitolato in italiano: dettagli su trama e ambientazione

Il reveal ufficiale del primo gameplay trailer di Kingdom Hearts IV ha colto di sorpresa l'intera platea degli appassionati della serie Square Enix.

L'annuncio è giunto inizialmente tramite un primo filmato dedicato, esclusivamente in lingua giapponese. A breve distanza dall'evento trasmesso in occasione del XX anniversario di Kingdom Hearts, Square Enix ha provveduto a distribuirne anche una versione in lingua inglese, che potete visionare direttamente in apertura a questa news, con tanto di sottotitoli in italiano.

Il filmato si apre con una voce narrante, che pronuncia queste parole: "Se non si tratta della fine che desideravi, se ti rende disperato, allora abbandona questo mondo e raggiungine un altro. Le tue opzioni sono infinite. Tuttavia, se ti lasci questo mondo alle spalle, non aspettarti di poter fare ritorno al luogo da cui provieni". Frasi rivolte probabilmente a Sora, che vediamo sdraiato in quello che assomiglia ad un appartamento del nostro mondo.

Ben presto, accanto a Sora appare una ragazza, che scopriamo essere un personaggio completamente inedito: Strelitzia. La giovane ci informa che Sora è giunto in questo nuovo mondo solamente da sette giorni: da allora, tuttavia, l'eroe del Keyblade ha dormito ininterrottamente. Denominata Quadratum, l'area assomiglia notevolmente al nostro mondo, tra grattacieli e arterie stradali popolate da automobili. "È un mondo pieno di vita, ma per noi, credo, assomiglia più che altro ad un aldilà".



Con Kingdom Hearts IV, prenderà il via un nuovo arco narrativo, denominato da Square Enix "Lost Master Arc". In attesa di maggiori dettagli, è confermato anche il ritorno in scena di Pippo e Paperino, che sono già sulle tracce di Sora. Per trovare il loro amico, le due icone Disney sembrano però stare per cacciarsi in qualche guaio. Alla ricerca di un personaggio pericoloso, il duo si ritrova alle spalle una figura minacciosa, anticipata da una fiammella azzurra.

Il trailer include anche la seguente citazione: "Il cuore risiede all'interno dell'anima, mentre quest'ultima è guidata dal destino alla giusta destinazione. Ancora una volta, la scelta è tua". Per saperne di più, non ci resta che attendere maggiori informazioni da Square Enix. Nel frattempo, ricordiamo che è stato annunciato anche Kingdom Hearts Missing Link.