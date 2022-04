Kingdom Hearts 4 userà l'Unreal Engine 5 anche se il trailer è in UE4

Square Enix sembra averci preso gusto con l'Unreal Engine 5: Dragon Quest 12 userà l'Unreal Engine 5 di Epic Games e lo stesso avverrà per Kingdom Hearts 4, anche se il primo trailer è realizzato in Unreal Engine 4.

Famitsu conferma che il trailer è stato realizzato utilizzando l'Unreal Engine 4 ma il team sta testando in parallelo anche il nuovo motore di Epic, con l'obiettivo di utilizzarlo nel gioco completo per "raggiungere un nuovo livello qualitativo per quanto riguarda l'illuminazione e i dettagli."

Al momento non ci sono altre informazioni, sappiamo però che non si tornerà a parlare a breve di Kingdom Hearts 4, il gioco è stato annunciato come parte dei festeggiamenti per il ventesimo anniversario di Kingdom Hearts anche come mossa per evitare leak e fughe di notizie, tuttavia non ci sono piani per mostrare nuovamente il gioco nei prossimi mesi, con Sora che non tornerà a farsi vedere durante la stagione estiva, nella tipica finestra dell'E3.

Kingdom Hearts 4 non ha ancora una data di uscita, la finestra di lancio è avvolta nel mistero così come le piattaforme di riferimento, anche se l'utilizzo dell'Unreal Engine 5 tende a restringere il possibile campo di azione, escludendo le console old-gen come PS4 e Xbox One, oltre a Switch.