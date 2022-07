Kingdom Hearts: Aqua incantevole nel cosplay di Enji Night

La collaborazione tra Square Enix e Disney ha dato vita a un progetto che è stato in grado di plasmare l'industria videoludica. Dall'estremo oriente è arrivata la saga di Kingdom Hearts, composta da un filare di videogiochi che sono stati proposti in più modi e su tantissime piattaforme, mostrando il grande mondo pensato da Tetsuya Nomura.

All'inizio l'avventura di Sora sembrava destinata semplicemente a salvare Kairi, ritrovare Riku e Re Topolino e sconfiggere Xehanort, un Heartless che voleva conquistare il Kingdom Hearts. Fu chiaro fin dall'arrivo del secondo gioco che dietro c'era una trama e un mondo molto più ampi, che poi si stratificò oltremodo con l'arrivo di tanti spin-off e prodotti collaterali per varie console. Il tutto è, al momento, culminato in Kingdom Hearts III che ha portato a conclusione l'intera Saga dei Cercatori dell'Oscurità.

Personaggio importante in questa prima fase del mondo di Nomura è stata Aqua, protagonista di Kingdom Hearts: Birth by Sleep e personaggio importante in tutti i videogiochi futuri. La cosplayer Enji Night ha proposto su Instagram il suo cosplay di Aqua da Kingdom Hearts, con i capelli cerulei e la divisa da battaglia, insieme a un keyblade nella mano destra che completa il quadro, tutto a tinte blu e azzurre.

Chissà se il personaggio tornerà in Kingdom Hearts 4.