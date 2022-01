Kingdom Hearts arriva su Switch a febbraio, data per l'evento del ventesimo anniversario

Square Enix ha annunciato che la serie Kingdom Hearts arriverà su Nintendo Switch il 10 febbraio via Cloud, inoltre la compagnia giapponese ha fissato la data per l'evento dedicato al ventesimo anniversario della saga.

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue e Kingdom Hearts III + Re:Mind saranno disponibili su Switch via Cloud dal 10 febbraio insieme alla raccolta Kingdom Hearts Integrum Masterpiece for Cloud. A partire da oggi è possibile scaricare le demo giocabili delle collection dall'eShop, sempre in versione giocabile tramite Cloud.

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX Cloud Version include Kingdom Hearts Final Mix, Kingdom Hearts Re:Chain of Memories, Kingdom Hearts 358/2 Days (solo cinematiche in HD), Kingdom Hearts II Final Mix, Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix e Kingdom Hearts Re:Coded (cinematiche HD). Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue comprende invece Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD, Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep A Fragmentary Passage e Kingdom Hearts χ Back Cover (video) mentre Kingdom Hearts III+ Re:Mind include il terzo gioco della serie con il DLC.

Le sorprese non finiscono qui perchè Square Enix ha anche annunciato l'evento per il ventesimo anniversario di Kingdom Hearts in programma il 10 aprile a Tokyo. Durante lo show ci sarà spazio per un mini concerto, una sessione di Q&A con gli sviluppatori e "molto altro"... che i tempi siano finalmente maturi per l'annuncio di un nuovo gioco di Kingdom Hearts?