Kingdom Hearts, aspettando il 4: il 20° anniversario si festeggia in suite a Disneyland

Mentre l'intera saga di Kingdom Hearts si prepara ad arrivare su Nintendo Switch grazie al cloud gaming, i vertici di Square Enix iniziano a preparare i festeggiamenti per il ventesimo anniversario della saga.

Nello specifico, la compagnia videoludica giapponese ha stretto una partnership con il parco di divertimenti Disneyland di Tokyo. Uno degli alberghi della struttura, nello specifico il Disney Ambassador Hotel, accoglierà infatti alcune suite interamente dedicate all'immaginario di Kingdom Hearts. Per un periodo di tempo limitato, i visitatori potranno dunque concedersi ristoro in una camera d'albergo a tema, che celebra le avventura di Sora, Pippo, Paperino e compagni.

Come potete verificare dalle immagini disponibili in calce a questa news, la partnership non ha lasciato nulla al caso, dall'arredamento delle suite sino alla chiave d'ingresso delle camere, modellata sulla base dei Keyblade impugnati dai personaggi di Kingdom Hearts. All'interno delle proprie stanze, gli ospiti troveranno persino una replica dei forzieri della serie Square Enix, contente per l'occasione un non meglio specificato "oggetto misterioso". Non mancano poi all'appello la possibilità di acquistare merchandise esclusivo o di concedersi una merenda con dolci a tema Kingdom Hearts.

Nel frattempo, gli appassionati della saga attendono di scoprire quando sarà possibile assistere ad un annuncio di Kingdom Hearts 4.