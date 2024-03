Kingdom Hearts è azzurro in questo cosplay di Aqua, la maestra di Keyblade

Mentre Square Enix festeggia il successo di Final Fantasy 7 Rebirth, gli appassionati di JRPG si chiedono che fine abbia fatto un'altra delle saghe più belle e popolari, quella che lega gli eroi di Final Fantasy al mondo Disney. Riecco Kingdom Hearts in una bellissima interpretazione da sogno.

Nel corso dell'evento per il 20° anniversario del franchise Square Enix annunciò Kingdom Hearts 4 con un gameplay trailer a dir poco meraviglioso. Sono passati due anni da quel momento, ma Kingdom Hearts 4 sembra essere scomparso dai radar. Non si hanno notizie in merito alla produzione da ormai anni e l'hype del pubblico, alle stelle per quell'annuncio, è quasi completamente scemato. L'uscita di Kingdom Hearts 4 sembra ancora molto lontana, ma c'è chi invece è già pronto a riprendere in mano il Keyblade, come la cosplayer Misa Cationicrain.

Il quarto capitolo ufficiale della serie, in realtà, non è l'unico a essere atteso dalla community di appassionati. Non scordiamoci che quest'anno è prevista l'uscita di Kingdom Hearts Missing Link, uno spin-off mobile che ci porterà a esplorare Scala Ad Caelum, una città fatta di luci e ombre e di sogni e distorsioni.

In attesa di notizie sul futuro della serie, in questo cosplay di Aqua da Kingdom Hearts, la maestra di Keyblade grande amica di Terra e Ventus. Venne liberata da Sora dopo essere stata esiliata nel Mondo Oscuro. Entrata nei Guardiani di Luce, combatte l'Organizzazione XIII nella Seconda Guerra dei Keyblade.

