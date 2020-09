Kingdom Hearts: i capitoli principali non usciranno su Switch, Nomura spiega il perché

Mentre era in giro a rilasciare interviste su Kingdom Hearts: Melody of Memory, un nuovo spin-off in forma di rhythm game che vedrà la luce su PlayStation 4, Xbox One e Switch entro la fine dell'anno, Tetsuya Nomura ha spiegato i motivi per i quali non è mai arrivato un episodio regolare della saga sulla console ibrida della casa di Kyoto.

Melody of Memory segnerà un evento importante, dal momento che rappresenterà il primo esponente della serie ad arrivare su Nintendo Switch. Sappiamo cosa vi state chiedendo: quando verranno pubblicati anche i capitoli principali? La risposta potrebbe non piacervi. Nomura, che ricordiamo essere Franchise Director e Character Designer dell'IP, ha spiegato che al momento non c'è alcun piano per portare un altro degli episodi di Kingdom Hearts su Nintendo Switch. Ha poi aggiunto che Square Enix ci ha pure pensato in passato, ma ha desistito a causa di alcune difficoltà di natura tecnica.

Niente da fare, quindi: se il vostro sogno era quello di giocare le due raccolte con i primi capitoli della serie e Kingdom Hearts 3 in mobilità su Nintendo Switch, dovrete necessariamente accontentarvi di Kingdom Hearts: Melody of Memory, che a ritmo di musica vi farà percorrere a ritroso la storia di tutta la saga mentre viene narrata dalla voce dei ricordi di Kairi. Ne saprete di più leggendo la nostra intervista a Ichiro Hazama, Series Producer di Kingdom Hearts.