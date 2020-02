Kingdom Hearts: le Collezioni HD del GDR di Square Enix sono disponibili su Xbox One

Come anticipato dai recenti leak emersi in rete, anche i curatori della versione in italiano del Microsoft Store confermano l'uscita su Xbox One delle Collezioni di Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX e Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue.

La doppia antologia che fa da prologo all'ultimo capitolo della saga di Xehanort ripercorre l'intera avventura di Sora e compagni con delle remaster in alta definizione che, se affrontate su Xbox One X, possono spingersi fino alla risoluzione 4K.

Entrambe le Collezioni di Kingdom Hearts HD sono previste al lancio per oggi, lunedì 17 febbraio. La prima, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, comprende KH 0.2 Birth by Sleep A Fragmentary Passage, il film Kingdom Hearts x Back Cover e KH Dream Drop Distance HD, occupando in tutto 28,79 GB di spazio su disco e garantendo le migliorie dei titoli Xbox One X Enhanced come la già citata risoluzione 4K, ma anche delle texture ad alta definizione e un framerate più stabile.

Quanto a Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX, nei 57,29 GB di spazio su hard disk occupato dalla collezione troviamo KH Final Mix, Re:Chain of Memories, KH II Final Mix e KH Birth by Sleep Final Mix. A questi si aggiungono poi i filmati rimasterizzati in HD di Kingdom Hearts 358/2 Days e KH Re:Coded. Anche in questo caso, la Collezione è impreziosita dalle migliorie grafiche dei titoli Xbox One X Enhanced.