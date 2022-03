Kingdom Hearts: un cosplay di Aqua dall'italiana Eugenia Haruno Bellomia

Se in Kingdom Hearts e Kingdom Hearts 2, i primi capitoli dell'epica saga creata da Square Enix con il supporto dei personaggi Disney, la trama era ancora apparentemente lineare e semplice, il prosieguo non può dirsi facile da seguire. Ci sono stati tanti giochi che hanno contribuito a creare un largo immaginario, molto stratificato.

Per diverso tempo, personaggi come Sora, Riku e Kairi hanno perso il loro ruolo centrale nella storia della saga di Kingdom Hearts, passando temporaneamente il testimone come accaduto in Birth by Sleep. In previsione di un terzo capitolo, Nomura ha ampliato a dismisura l'universo fantastico del keyblade presentando nuovi personaggi che poi hanno avuto un riflesso importante anche sugli eventi presenti.

Tra i cavalieri del keyblade di vecchia data c'è Aqua, una donna dai capelli azzurri e che sarà fondamentale anche in Kingdom Hearts 3. Sarà una dei personaggi che prenderà parte alla seconda guerra del keyblade. Inutile dire che Aqua ha riscontrato molta popolarità tra il pubblico. A dare un'altra spinta ci pensa la cosplayer italiana Eugenia Haruno Bellomia che ha confermato di essere una grande fan del brand. Eccola quindi vestire i panni di Aqua in questo cosplay, dove si fa affiancare anche da Ven e Terra.

Si vocifera da tempo di un Kingdom Hearts 4, con Nomura che si è detto intenzionato a continuare la saga.