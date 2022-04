Kingdom Hearts: un cosplay di Kairi in attesa del quarto videogioco

Si è conclusa un'era negli ultimi anni. Dopo l'esordio di Kingdom Hearts su PlayStation 2 nel 2002 venne lanciato questo mondo fantasy che univa personaggi inediti con Final Fantasy e i classici Disney. Square Enix fece centro e così la saga continuò in una ramificazione di videogiochi portati su varie piattaforme.

Con l'uscita di Kingdom Hearts 3 su console e PC tra il 2019 e il 2021 si è però chiusa un'era. La saga si è infatti conclusa con la sparizione di Sora, lasciando attoniti i videogiocatori che non sapevano più cosa aspettarsi. Il trailer di Kingdom Hearts 4 lancia la nuova saga dove Sora sarà nuovamente protagonista, stavolta in un mondo molto simile a quello reale e quindi con un altro stile. Sono trapelati pochi dettagli, ad esempio non si sa ancora se Kairi sarà presente nel prossimo gioco.

Kairi è stato per lungo tempo un personaggio cardine per Kingdom Hearts visto il suo legame con Sora e l'importanza del suo cuore per i piani del malvagio di turno. Dopo gli eventi di Kingdom Hearts 3 è possibile che torni in azione, magari con un ruolo ancora più da protagonista. Intanto possiamo vederla all'opera nella realizzazione di una cosplayer francese che ha presentato una foto con il suo cosplay di Kairi. Ci sarà da aspettare parecchio per Kingdom Hearts 4 e quindi per il suo ritorno.