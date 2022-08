Kingdom Hearts: un cosplay di Megara e Ade al femminile per una sfida a Sora e Hercules

Square Enix e Disney continuano a lavorare a stretto contatto su Kingdom Hearts, uno dei franchise videoludici più remunerativi e amati degli ultimi anni. Nonostante le tempistiche, gli spin-off su varie piattaforme e certe scelte di trama, le avventure di Sora nei vari mondi Disney sono sempre molto apprezzate dal pubblico.

Sin dal primo episodio ci sono alcune visite obbligatorie per Sora e compagni. Il protagonista di Kingdom Hearts, insieme a Paperino e Pippo, ha visitato tante volte il Monte Olimpo, territorio ispirato a Hercules, il film Disney. E proprio qui c'è il famoso eroe semidio, figlio di Zeus, che affronta spesso Ade per salvare Megara. La principessa Disney finisce spesso nelle mire del malefico dio dell'oltretomba proprio per il suo legame con l'eroe.

Adesso la cosplayer Annet Bluewolf, accompagnata dalla collega Sailozare, ha deciso di realizzare un doppio cosplay con Ade al femminile e Megara. Insieme, hanno replicato diverse scene del film Hercules e che si possono rivedere in parte anche in Kingdom Hearts. Le scelte sono davvero azzeccate e, con l'aiuto di Adobe Photoshop, sono stati aggiunti diversi dettagli che hanno migliorato tantissimo la resa delle fotografie.

Cosa ne pensate di questi scatti? Intanto per Sora si aprono nuovi scenari.