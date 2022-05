Kingdom Hearts: un cosplay di Megara, la principessa da salvare nel mondo di Hercules

La Disney è ricca di mondi interessanti che sono stati sviluppati nel corso di un secolo. L'azienda colossale e che è famosa in tutto il mondo ha prestato i suoi personaggi e i suoi mondi a Square Enix in una collaborazione che è diventata storica. Da questa fusione tra Final Fantasy e Disney nasce il progetto Kingdom Hearts.

La saga di Kingdom Hearts ha tanti giochi e non è semplice seguirne la storia. Tante implicazioni e tanti mondi da visitare, ma alcuni di questi sono molto più famosi di altri e non possono di certo mancare nelle avventure principali prodotte da Square Enix. Uno degli universi che non manca mai è quello di Hercules, dove Sora e gli altri approfittano della presenza dell'eroe figlio di Zeus, oltre che del satiro Filottete.

Ovviamente non mancano i pericoli anche qui, e una principessa da salvare. A coprire la parte della damigella c'è Megara, donna innamorata di Hercules e che più volte finirà nelle mire di Ade. Un cosplay di Megara da Hercules creato da Airelle porta in vita la donna con il suo fascino greco, tra un vestito lilla e un'acconciatura sicuramente unica.

C'è da aspettarsi il suo ritorno in Kingdom Hearts 4? Probabile, visto che Hercules non manca praticamente mai nella serie.