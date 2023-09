Kingdom Hearts: un cosplay di Terra indossa l'Armatura del Keyblade

Nell'aprile del 2022 attraverso un gameplay trailer veniva ufficialmente annunciato Kingdom Hearts 4. È passato oltre un anno da quel momento, ma ancora le novità su questo fronte scarseggiano, con Square Enix impegnata su vari altri progetti. In attesa di tornare nel mondo condiviso dagli eroi Square Enix e Disney, ecco un maestoso cosplay.

Considerati diversi fattori, pare che Kingdom Hearts non uscirà presto. Square Enix è al lavoro su Final Fantasy 7 Rebirth, e non solo. Il programma Square Enix al Tokyo Game Show è fitto di impegni. Non ci sono però tracce della saga di Kingdom Hearts, di cui a questo punto l'uscita di un nuovo capitolo è altamente improbabile prima del 2025. è al fianco del cosplayer Oh Hai Bonzai che possiamo tornare al fianco di Sora, Pippo, Paperino e compagni.

In questo cosplay di Terra da Kingdom Hearts vediamo l'eroe indossare l'Armatura del Keyblade. Terra è uno dei Prescelti del Keyblade, apprendista del Maestro Eraqus al fianco degli amici Ventus e Aqua. Per molto tempo è stato il recipiente di Xehanort, con il quale ha lottato per contrastare la loro unione instabile. Al termine di Kingdom Hearts Birth by Sleep. Terra acqusisce la Volontà Residua, che non è altro che ciò che resta dei suoi pensieri e desideri dopo che il suo corpo è stasto rubato da Xehanort. L'Armatura del Keyblade di Terra consiste di un elmo d'oro con una visiera nera, bracciali e gambali in bronzo, e altri accessori negli stessi materiali.