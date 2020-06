Kingdom Hearts Dark Road: come riscattare le ricompense giornaliere gratis

Da oggi è arrivato su tutti i dispositivi iOS e Android il nuovo Kingdom Hearts Dark Road, il capitolo finale di Union X. Se avete appena iniziato a giocare il titolo, sappiate che sono presenti nel gioco numerose ricompense gratuite che possono essere recuperate ogni giorni al login.

Per iniziare ad ottenere le ricompense dovete innanzitutto portare a termine il tutorial, ovvero sconfiggere il primo nemico in una semplice battaglia 3 contro 1. A questo punto vi ritroverete nel menu principale del gioco, all'interno del quale è presente in basso a destra il tasto "Missions": cliccateci sopra ogni giorno all'accesso per ottenere una delle 25 ricompense gratuite. Questi premi possono essere recuperati entro i 90 giorni dal primo avvio del gioco, ciò significa che vengono tollerati diversi giorni d'assenza dai server. Queste ricompense includono principalmente diverse tipologie di valuta di gioco. Riuscendo ad effettuare il login per 6 giorni aggiungerete alla vostra collezione anche la particolare carta di Minnie in versione regina (di colore blu), il cui ruolo in battaglia consiste nel curare i propri alleati tramite l'utilizzo di incantesimi.

A proposito di ricompense gratis, cliccando sul tasto Shop potrete inoltre ottenere una carta casuale gratis semplicemente scorrendo tra le voci del negozio e selezionando "Free Deal".