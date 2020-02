Kingdom Hearts Dark Road sarà disponibile come parte dell'app KH Union X

Tramite il sito ufficiale giapponese di Kingdom Hearts, Square Enix ha svelato nuovi dettagli su Kingdom Hearts Dark Road. Questa nuova esperienza sarà disponibile all'interno di Kingdom Hearts Union X e dovrà essere lanciata dal menu principale del gioco mobile, senza bisogno di scaricare una nuova applicazione.

KH Union X si aggiornerà quindi con i contenuti di Kingdom Hearts Dark Road, le due esperienze in ogni caso potranno essere giocate separatamente e non sono legate tra loro, presentandosi come due giochi indipendenti. La campagna di Dark Road presenterà la storia ed il passato di Xehanort, per quanto riguarda il gameplay Square Enix parla di "veloci battaglie che richiedono riflessi pronti per avere la meglio" unite a meccaniche tipiche dei Card Game, con tanto di album da completare.

Al momento la data di uscita resta ancora avvolta nel mistero, Kingdom Hearts Dark Road è atteso per la primavera in Giappone su iOS e Android, non è chiaro se il lancio in Occidente avverrà in contemporanea con la pubblicazione in Asia oppure in un periodo successivo.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto legato alla saga di Kingdom Hearts? Proverete Dark Road o non siete interessati al gioco? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.