Kingdom Hearts Dark Road disponibile ora, link per il download

Come promesso, Kingdom Hearts Dark Road è disponibile ufficialmente da oggi come aggiornamento di Kingdom Hearts Union X, app disponibile su smartphone e tablet iOS (iPhone, iPad) e dispositivi Android.

Il Maestro Xehanort è noto per essere il cattivo della serie Kingdom Hearts, ma perché è diventato lo studioso dell’Oscurità? In questa nuova storia, scoprirai i segreti di Xehanort mentre ti metti nei suoi stessi panni e segui la sua vita da giovane eroe del Keyblade nella terra lontana di Scala ad Caelum. Divertiti con battaglie intuitive e strategiche mentre padroneggi le abilità delle tue carte toccando lo schermo e facendo sfiorare con le dita verso la vittoria! Sali di livello senza mani con le battaglie in modalità automatica e poi scatenati nelle battaglie contro i boss mentre sblocchi nuove storie, nuove missioni e completi la tua raccolta!

Potete scaricare gratis Dark Road dai seguenti link:

Coloro che hanno già installato Kingdom Hearts Union X non dovranno fare altro che aggiornare l'applicazione per avere subito accesso a Kingdom Hearts Dark Road, in caso di nuovo download invece avrete accesso sin da subito ad entrambi i giochi, disponibili gratis con supporto per le microtransazioni.