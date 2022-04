Kingdom Hearts Dark Road, ecco quando arriva il finale: trailer per il XX anniversario

In concomitanza con i festeggiamenti per il ventesimo anniversario di Kingdom Hearts, il team di Square Enix capitanato da Tetsuya Nomura ha deciso di riservare agli amanti della saga una vasta rassegna di sorprese.

Tra tutte, spicca ovviamente la conferma dell'avvio dello sviluppo di un nuovo capitolo principale della saga, accompagnata dalla pubblicazione del primo gameplay trailer di Kingdom Hearts IV. Il ritorno in scena di Sora, Pippo e Paperino, tuttavia, potrebbe essere ancora lontano, mentre è invece decisamente prossimo l'esordio del finale di Kingdom Hearts: Dark Road.

Nel corso dell'evento organizzato da Square Enix, è infatti stato trasmesso il primo trailer dedicato all'arco conclusivo del titolo mobile. Con il filmato, che trovate in apertura a questa news, il team di Nomura ha confermato che l'atteso finale del gioco sarà pubblicato in Kingdom Hearts: Dark Road nel corso dell'agosto 2022. Entro pochi mesi, i giocatori attivi su iOS e Android potranno così vivere in prima persona l'epilogo della storia dedicata al Maestro Xehanort. Come già anticipato da Square Enix, il finale del gioco mobile sarà reso disponibile in maniera completamente gratuita.



Non si tratta tuttavia dell'unica novità per la community mobile, che può anche festeggiare l'annuncio di un nuovo titolo, Kingdom Hearts: Missing Link.