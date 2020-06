Kingdom Hearts Dark Road: Nomura voleva raccontare la storia di Xehanort da molto tempo

Da oggi, Kingdom Hearts Dark Road è finalmente disponibile come aggiornamento di Kingdom Hearts Union X, gioco per dispositivi Android e iOS.

In questa nuova avventura i giocatori hanno l'opportunità di mettersi nei panni del Maestro Xehanort da giovane nella terra lontana di Scala ad Caelum, e scoprire come ha fatto a trasformarsi da eroe del Keyblade a studioso dell’Oscurità. A quanto pare, Tetsuya Nomura sperava di raccontare questa storia già da un bel po' di tempo, ma non c'era mai riuscito: "Ho avuto questo concept nella mia testa per un diversi anni. In passato è stato accantonato perché non ha mai incontrato il favore del team. Ma poi ho scoperto che il team di Union X voleva creare un titolo parallelo con un nuovo protagonista. E dal momento che sembrano esserci un gran numero inaspettato di fan di Xehanort là fuori, è venuto fuori che era destino. Io tendo a credere nel destino.

"Che tipo di persone ha incontrato? Cosa pensa? Dov'è diretto?". Xehanort ha dedicato la sua esistenza all'oscurità, ma adesso Nomura vuole che i giocatori scoprano il percorso che l'ha portato fin lì. Cosa ne pensate al riguardo? Ne approfittiamo per segnalarvi che tra le nostre pagine trovate una guida su come riscattare le ricompense giornaliere gratis di Kingdom Hearts Dark Road.