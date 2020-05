Kingdom Hearts Dark Road è stato rinviato, ufficiale

Square Enix ha annunciato che Kingdom Hearts Dark Road non uscirà questa primavera come inizialmente previsto, il gioco è stato rinviato a data da destinarsi a causa dell'attuale situazione internazionale.

La pandemia di Coronavirus e il lockdown in corso in molti paesi non permettono di completare i lavori entro i tempi stabiliti e dunque il lancio del gioco è stato rinviato. Il publisher si scusa per l'accaduto e fa sapere che il team continuerà a lavorare per pubblicare Dark Road il prima possibile, nuovi aggiornamenti in merito sono previsti per l'inizio di giugno.

Annunciato a sorpresa a gennaio, Kingdom Hearts Dark Road permetterà ai giocatori di scoprire maggiori dettagli sull'oscuro passato di Xehanort, il gioco sarà disponibile come contenuto aggiuntivo di Kingdom Hearts Union X e dunque per giocare sarà necessario avere installato l'app mobile. Dark Road presenterà un gameplay basato su "veloci battaglie che richiedono riflessi pronti per avere la meglio", non mancheranno però elementi e meccaniche tipiche dei giochi di carte collezionabili.

Non ci resta che attendere per sapere quando potremo scaricare Kingdom Hearts Dark Road, probabilmente avremo maggiori dettagli in merito a inizio giugno.