Kingdom Hearts Dark Road: Square Enix annuncia nuovi personaggi

Square Enix ha diffuso nuovi dettagli e immagini su Kingdom Hearts Dark Road, svelando alcuni personaggi dell'avventura tra graditi ritorni e personalità inedite. Nessuna nuova informazione è giunta invece per quanto riguarda il gameplay.

Oltre a Xehanort in Dark Road troveremo un giovane Master Eraqus che ricoprirà un ruolo di primo piano nella storia, inoltre sono stati svelati nuovi personaggi: Urd, Hermond, Bragi e Vor. Purtroppo le novità sul progetto Kingdom Hearts Dark Road terminano qui, Square Enix fa sapere che prossimamente rivelerà ulteriori informazioni in vista del lancio del gioco.

Kingdom Hearts Dark Road è stato annunciato a inizio anno con uscita prevista per la primavera, il gioco è stato però rimandato a data da destinarsi (anche) a causa dell'epidemia Coronavirus che ha reso impossibile completare i lavori in tempo per la finestra di lancio originale. Dark Road verrà reso disponibile come aggiornamento di Kingdom Hearts Union X su iOS e Android e non verrà dunque distribuito come app a se stante, scaricabile singolarmente.

Un gioco certamente molto particolare e che in questi mesi ha diviso la community di Kingdom Hearts, non ci resta che attendere il lancio ufficiale per scoprire come verrà accolto questo nuovo tassello di una saga leggendaria.