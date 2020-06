Kingdom Hearts Dark Road: il video gameplay anticipa l'arrivo su sistemi mobile

Con l'annuncio ufficiale di Kingdom Hearts Melody of Memory arriva anche il video gameplay di Kingdom Hearts Dark Road, lo spin-off per sistemi mobile dell'iconica avventura ruolistica di Sora, Pippo e Paperino.

La nuova esperienza legata a Kingdom Hearts Union X aggiornerà l'offerta contenutistica dell'applicazione mobile con diverse attività da completare per scoprire nuovi dettagli sulla storia e sul passato di Xehanort.

Il gameplay trailer di Dark Road conferma la natura di questo progetto basato su intense battaglie da affrontare all'interno di scenari venati di strategia e meccaniche tipiche dei Card Game. Nel titolo non mancherà poi un album da completare per acquisire nuovi poteri ed espandere il ventaglio di opzioni a disposizione del proprio alter-ego.

I possessori del Keyblade che assisteranno all'arrivo di Malefica a Daybreak Town potranno anche mettersi alla prova all'interno di apposite missioni multiplayer per un massimo di sei giocatori. L'uscita di Kingdom Hearts Dark Road su smartphone e tablet iOS, Android e Amazon dovrebbe avvenire a fine mese, considerando che il lancio della versione giapponese è previsto per il 22 giugno.