Kingdom Hearts: un dolcissimo cosplay di Kairi dall'italiana Soryu Geggy

Kingdom Hearts è una delle serie più amate dal pubblico, capace di unire l'universo ruolistico di Final Fantasy alla magia del mondo Disney. Questo connubio perfetto, che vanta una trama intricata e mai banale, ha fatto innamorare la community, anche quella dei cosplayer.

La nascita di X di Twitter ha suscitato l'ironia dei fan di Kingdom Hearts, che hanno risposto al cambiamento intrapreso da Elon Musk con gli incappucciati Nessuno dell'Organizzazione XIII. Ciò passa in secondo piano quando si pensa al futuro della serie, il cui ultimo capitolo ufficiale risale al 2019.

Al concerto giapponese, Tetsuya Nomura ha promesso novità su Kingdom Hearts 4, annunciato nell'aprile del 2022 e poi scomparso dai radar. Il capitolo avrà ancora una volta Sora come protagonista principale, ma altri dettagli scarseggiano. Visti i numerosi impegni di Square Enix con i vari episodi in produzione di Final Fantasy, difficilmente Kingdom Hearts potrà uscire prima del 2025, ma ad avvicinarci alla serie è la celebre cosplayer italiana Soryu Geggy.

In questo cosplay di Kairi da Kingdom Hearts ritroviamo l'amica d'infanzia di Sora e Riku. Da bambina, in quanto Principessa del Cuore, venne rapita dalle Guardie di Malefica, ma i suoi cari amici fecero di tutto per salvarla. Nell'interpretazione dell'artista nostrana torniamo sulle spiagge dell'isola del Destino, dove Kairi osserva pensierosa e con dolcezza le onde del mare.