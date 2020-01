Kingdom Hearts: altri due team al lavoro sulla saga, presto un nuovo gioco

Buone notizie per tutti i fan di Kingdom Hearts: nell'ambito del Q&A “13 Questions of Darkness" pubblicato sull'account Twitter ufficiale, Square Enix ha fatto sapere d'aver aperto due nuovi studi (separati da quelli responsabili di Kingdom Hearts 3 e Kingdom Hearts Union χ), attualmente impegnati su due nuovi giochi del franchise.

Stando a quanto riferito, lo sviluppo di uno dei due titoli si trova già in uno stato avanzato, pertanto la sua pubblicazione avverrà "sorprendentemente presto". A breve, inoltre, verrà effettuato un nuovo annuncio "inaspettato" inerente a Kingdom Hearts Union χ.

Questa la dichiarazione completa: "Anche se la sviluppo di un Kingdom Hearts tradizionale richiederà un po' di tempo, domani il team di Kingdom Hearts Union χ farà un annuncio inaspettato. Inoltre, in aggiunta ai team di Kingdom Hearts 3 e Kingdom Hearts Union χ, due nuovi team si trovano attualmente al lavoro, e uno dei loro titoli arriverà sorprendentemente presto".

A giudicare dalle parole del responsabile di Square Enix, il nuovo misterioso gioco di Kingdom Hearts non dovrebbe essere di stampo tradizionale - i capitoli principali della serie, come i fan ben sanno, richiedono un bel po' di tempo per essere sviluppati. Sarà quindi interessante scoprire di cosa si tratta (uno spin-off?) e su quale piattaforme verrà lanciato. Per fortuna, sembra che non dovremo attendere molto tempo prima di scoprirlo.

Ne approfittiamo per ricordarvi che domani 23 gennaio verrà pubblicato il DLC ReMind di Kingdom Hearts 3 su PlayStation 4 (i giocatori Xbox One dovranno attendere il 25 febbraio). In vista del suo lancio, oggi sono stati resi disponibili due nuovi aggiornamenti di Kingdom Hearts 3, con nuovi Keyblade, su entrambe le piattaforme.