Kingdom Hearts: evento per il ventesimo anniversario in primavera?

Torna il calendario degli eventi di Jeff Grubb, il giornalista di VentureBeat ha già fissato una serie di appuntamenti nella sua agenda personale, tra questi anche uno showcase per il ventesimo anniversario di Kingdom Hearts.

L'agenda del giornalista è già abbastanza piena e tra i prossimi eventi in programma troviamo la presentazione della nuova espansione di The Elder Scrolls Online il 27 gennaio, il DICE Summit a febbraio e la Game Developer Conference a marzo (emergenza Covid permettendo), a maggio invece spazio alla Star Wars Celebration, appuntamento che potrebbe culminare con l'annuncio di Star Wars Jedi Fallen Order 2.

In primavera appaiono due appuntamenti, ovvero la nuova presentazione di Final Fantasy 16 e l'evento per il ventesimo anniversario di Kingdom Hearts. Se il primo è già stato confermato da Square Enix, il secondo non è mai stato annunciato.... ma a questo punto sembra essere decisamente probabile.

A giugno tornano poi la Summer Game Fest e l'E3 2022 in forma digitale per il terzo anno consecutivo, ad agosto chiudiamo la prima metà dell'anno con la Gamescom. Chiaramente, il diffondersi dalla variante Omicron potrebbe portare a cambiamenti anche improvvisi sul fronte degli annunci e delle presentazioni pubbliche, con eventi in ritardo o reveal rimandati rispetto alla tabella di marcia.