Kingdom Hearts HD 1.5/2.5 ReMIX e Final Chapter Prologue per Xbox: quali giochi includono?

Durante l'X019 di Londra, Square Enix ha annunciato che i giochi della serie Kingdom Hearts arriveranno su Xbox One nel 2020, una bella notizia considerando che al momento solo Kingdom Hearts 3 è disponibile sulla console Microsoft. Ma quali giochi vedremo esattamente su One e One X? Facciamo chiarezza.

Square Enix pubblicherà su Xbox One Kingdom Hearts HD 1.5 ReMIX, Kingdom Hearts HD 2.5 ReMIX e Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, i tre titoli saranno disponibili singolarmente per l'acquisto mentre non è chiaro se il publisher li pubblicherà anche insieme sotto forma di raccolta, come accaduto su PS4 con la collection Kingdom Hearts The Story So Far.

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX

Kingdom Hearts Final Mix

Kingdom Hearts Re:Chain of Memories

Kingdom Hearts 358/2 Days (cinematiche HD rimasterizzate)

Kingdom Hearts 2 Final Mix

Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix

Kingdom Hearts Re:coded (cinematiche rimasterizzate in HD)

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue

Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD

Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep A Fragmentary Passage

Kingdom Hearts X Back Cover (video)

Con Kingdom Hearts 3 già disponibile su Xbox One, nel 2020 tutti gli episodi della serie saranno giocabili su Xbox One, restiamo in attesa di scoprire le date di uscita dei singoli titoli.