Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue sta per arrivare su Xbox One

I curatori del Microsoft Store ufficiale pubblicano la scheda di Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, l'antologia di Square Enix dedicata all'action ruolistico di Tetsuya Nomura.

La descrizione che accompagna la nuova scheda del negozio digitale di Microsoft illustra i contenuti della collezione definendola come una "una raccolta di tre avventure magiche di Kingdom Hearts che nessun fan dovrebbe perdersi".

All'interno del bundle Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue troveranno spazio KH 0.2 Birth by Sleep A Fragmentary Passage, il film Kingdom Hearts x Back Cover e KH Dream Drop Distance HD. La collezione incentrata sull'epopea di Sora dovrebbe occupare esattamente 28.79 GB di spazio su hard disk e prevedere le migliorie grafiche dei titoli Xbox One X Enhanced, come la risoluzione 4K, un framerate più stabile e le texture ad altissima definizione per ciascuno dei titoli inseriti nel Final Chapter Prologue.

Stando a quanto svelato dal Microsoft Store, la nuova collezione dedicata agli appassionati di Kingdom Hearts dovrebbe approdare il 18 febbraio negli Stati Uniti e il 17 febbraio in Italia. Se volete approfondire la conoscenza dell'antologia che fa da prologo all'ultimo capitolo della saga di Xehanort, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue.