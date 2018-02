Kingdom Hearts III: ci sono possibilità per una versione PC?

Nei tempi recenti,ha dimostrato un interesse sempre maggiore nei confronti del mercato PC: molti titoli del publisher - che si trattasse di port di vecchie produzioni o di titoli più recenti - sono giunti anche su Personal Computer, oltre che su console, ed il prossimo ad aggiungersi alla lista sarà

Un'attitudine giustificata da un cambio strategico attuato all'interno dell'azienda, cosa confermata di recente dal technical director and lead programmer della compagnia, Takeshi Aramaki. In linea generale, Square-Enix dichiara di avere intenzione di pubblicare i suoi titoli su quante più piattaforme possibili.

"Penso che la nostra regola, la nostra strategia si sia mossa molto nella direzione di voler pubblicare quanti più giochi possibili sul maggior numero possibile di piattaforme per riuscire a raggiungere il maggior numero possibile di giocatori. Quindi penso che vedrete delle release su un vasto raggio di piattaforme in futuro".

Dichiarazioni che non possono che far sperare bene in vista dell'arrivo di Kingdom Hearts III: il gioco diretto da Tetsuya Nomura è al momento atteso solo su PlayStation 4 e Xbox One, ma chissà che - magari con un'operazione in stile Final Fantasy XV - il gioco non possa arrivare anche su PC in un secondo momento. Un altro importante titolo che potrebbe raggiungere l'utenza PC è Final Fantasy VII Remake, che ricordiamo essere stato annunciato come esclusiva temporale per PlayStation 4.