Kingdom Hearts III e Tomb Raider nel Calendario dell'Avvento di GameStop il 20 dicembre

Anche oggi, 20 dicembre 2019, le promozioni del Calendario dell'Avvento di Gamestop si sono aggiornate e per le prossime 24 ore sarà possibile acquistare una serie di prodotti in fortissimo sconto.

Ecco di seguito le offerte di cui potrete approfittare fino alle ore 23:59 di oggi:

Kingdom Hearts III al prezzo di 24,98 euro

Shadow of the Tomb Raider al prezzo di 14,98 euro

RAGE 2 al prezzo di 19,98 euro

SEGA Mega Drive mini al prezzo di 59,98 euro

Football Manager 2020 al prezzo di 39,98 euro

Continuano inoltre le promozioni legate ai Funko POP a tema natalizio, che potranno essere acquistati con uno sconto del 40% fino al prossimo 24 dicembre 2019. Se invece siete più interessati all'acquisto di una nuova console, sappiate che sono attive diverse promozioni legate a Nintendo Switch, Xbox One e PlayStation 4. È infatti possibile accaparrarsi una PlayStation 4 PRO da 1TB con all'interno un codice esclusivo di Fortnite a 269,98 euro (offerta valida solo in negozio), una Xbox One S da 1TB con un gioco a 169,98 euro, una Nintendo Switch (modello 2019) a 299,98 euro e una PlayStation 4 da 500GB con un Voucher di Fortnite a 179,98 euro.

