Kingdom Hearts: iniziano i festeggiamenti per il 20° Anniversario con un artwork

Oggi, lunedì 28 marzo 2022, è un giorno speciale per gli appassionati di Kingdom Hearts: in questa data, infatti, cade il ventesimo anniversario della serie Square Enix e i festeggiamenti sono appena iniziati sui social.

Qualche ora fa è stato pubblicato sul profilo Twitter ufficiale del brand una foto dell'artwork che Tetsuya Nomura ha disegnato solo di recente. Il bellissimo bozzetto realizzato dal popolare sviluppatore è stato accompagnato da un post in giapponese che include un messaggio per tutta la community di Kingdom Hearts. Nel messaggio viene precisato che ci sono stati problemi con i preparativi dei festeggiamenti dell'evento e che i lavori sugli artwork che arriveranno nelle prossime settimane sono appena iniziato. Nomura spera inoltre di poter ultimare i preparativi in tempo per il 10 aprile 2022, data nel quale è stato fissato uno speciale evento nel territorio giapponese. Purtroppo non si conoscono ancora i dettagli specifici dell'evento, ma siamo sicuri che qualcosa stia bollendo in pentola.

Prima di lasciarvi all'artwork, vi ricordiamo che alcuni utenti ritengono che Kingdom Hearts 4 possa essere annunciato proprio nel mese di aprile.