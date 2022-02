Kingdom Hearts Integrum Masterpiece, gravi problemi tecnici su Switch: fan infuriati

Il debutto dell'intera serie principale di Kingdom Hearts su Nintendo Switch sarebbe dovuto essere un grande evento, consentendo di avere in un colpo solo tutte le avventure di Sora sulla console ibrida di Nintendo grazie alle potenzialità del cloud. Ma qualcosa è andato storto.

Kingdom Hearts Integrum Masterpiece disponibile su Switch dallo scorso 10 febbraio consente di giocare Kingdom Hearts 1.5 + 2.5 HD Remix, Kingdom Hearts 2.8 HD Final Chapter Prologue e Kingdom Hearts III con tanto di DLC Re-Mind. Tuttavia, sembra che le versioni cloud siano afflitte da grossi problemi tecnici tali da renderle quasi ingiocabili. Moltissimi utenti attraverso i social hanno infatti mostrato costanti cali di frame-rate e persino dei crash, evidenziando uno status insoddisfacente dei porting.

Che si tratti di giocare al più recente Kingdom Hearts III o addirittura alla versione HD del primissimo capitolo, nessun gioco pare funzionare in maniera corretta, al punto che tanti giocatori hanno sfogato il loro malcontento su Twitter scrivendo chiaro e tondo di non comprare Kingdom Hearts su Switch. Per il momento Square Enix non si è espressa sulla situazione e non è chiaro quando e se ci saranno degli interventi volti a perfezionare le edizioni cloud per la piattaforma della Grande N.

Situazione su Switch a parte, nel frattempo continuano ad emergere rumor sul futuro del brand: Kingdom Hearts 4 potrebbe essere annunciato ad aprile, stando alle ultime voci non confermate.