Kingdom Hearts Integrum Masterpiece: tutta la serie disponibile su Nintendo Switch

Adesso tutta la serie di Kingdom Hearts è disponibile anche su Nintendo Switch grazie al cloud. La conferma è arrivata nel corso del Nintendo Direct del 9 febbraio, con Kingdom Hearts Integrum Masterpiece pronto per essere scaricato dal Nintendo eShop subito dopo il termine dell'evento.

Nello specifico l'Integrum Masterpiece include Kingdom Hearts 1.5 + 2.5 HD Remix, Kingdom Hearts 2.8 HD Final Chapter Prologue e Kingdom Hearts III, quest'ultimo comprensivo anche del DLC Re-Mind. Ciò significa che tutta la saga di Sora può essere giocata anche su Switch, considerato che le varie raccolte offrono al loro interno anche i contenuti dei vari episodi minori usciti su console portatili nel corso del tempo. Del resto già negli scorsi mesi era stato confermato che tutta la saga di Kingdom Hearts era in arrivo su Nintendo Switch, e adesso finalmente è possibile recuperarla anche sulla piattaforma ibrida Nintendo.

Ricordiamo che, trattandosi di versioni cloud, i vari titoli potranno essere giocati soltanto stando connessi ad Internet e che tramite l'eShop è possibile accedere anche alle singole raccolte senza per forza dover acquistare l'intero Integrum Masterpiece. Se vi avvicinerate per la prima volta al franchise prodotto da Square Enix, ecco in che ordine giocare la serie di Kingdom Hearts se volete seguire la storia con la massima attenzione.