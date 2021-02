Kingdom Hearts: l'intera serie su PC in esclusiva Epic Games Store a marzo!

Epic Games ha cominciato il suo showcase primaverile con il botto, annunciando l'arrivo su PC e in esclusiva per il proprio store l'intera serie di Kingdom Hearts!

Le avventure di Sora, Pippo e Paperino approderanno su Personal Computer per la prima volta in assoluto, e lo faranno tutte in una sola volta. Come rivelato durante la presentazione, il 31 marzo 2021 verranno pubblicati su Epic Games Store Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 ReMIX (49,99 euro), Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue (59,99 euro), Kingdom Hearts III + DLC Re Mind (59,99 euro) e Kingdom Hearts Melody of Memories (59,99 euro).

"Siamo davvero lieti di poter mettere così tante avventure di Kingdom Hearts a disposizione dei giocatori su PC di tutto il mondo", ha dichiarato il produttore Ichiro Hazama. "La nostra collaborazione con Epic Games risale allo sviluppo di Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue e, come parte di questa collaborazione continua, il team di Epic Games ci ha aiutati tantissimo a realizzare questo sogno. Non vedo l'ora che tutti i nuovi giocatori scoprano e vivano l'azione, la magia e l'amicizia di Kingdom Hearts su PC".

Tutti e quattro i giochi sono già disponibili al preordine su Epic Games Store. Chi acquisterà Kingdom Hearts III + Re Mind (DLC) riceverà un Keyblade speciale di Epic Games Store da usare nel gioco, il "Codificatore Elementale". Accedendo alle pagine dei prodotti potete inoltre consultare i requisiti di sistema, che variano da gioco a gioco. Di seguito, ad esempio, potete trovare i requisiti di sistema di Kingdom Hearts 3:

Minimi

SO: Windows 10 a 64 bit (versione 1909 o successiva

Processore: Intel Core i5 3330 (3,0 GHz) 4 core/4 thread, AMD Ryzen 3 1200 (3,1 GHz) 4 core/4 thread

Memoria: 8 GB o superiore

Archiviazione: 75 GB o superiore

Grafica: NVIDIA GeForce 760 (VRAM da 2 GB), AMD Radeon R7 260X (2GB di VRAM)

Raccomandati

SO: Windows 10 a 64 bit (versione 1909 o successiva

Processore: Intel Core i5 7500 (3,4 GHz) 4 core/4 thread, AMD Ryzen 3 3100 (3,1 GHz) 4 core/8 thread

Memoria: 8 GB o superiore

Archiviazione: 75 GB o superiore

Grafica: NVIDIA GeForce GTX 1070 (VRAM da 8 GB), AMD Radeon RX Vega 56 (8 GB di VRAM)

In apertura potete invece visionare il trailer con ledei giochi di Kingdom Hearts.