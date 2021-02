Kingdom Hearts, KH 2, KH 3 e Melody of Memory su PC: tutti i requisiti hardware

L'avvio del 2021 si è aperto con una notizia decisamente positiva per i giocatori PC in attesa di poter giocare la saga del Reame dei Cuori, grazie all'annuncio della pubblicazione dell'intera saga di Kingdom Hearts su Epic Games Store.

Tutti i titoli parte dell'immaginario Square Enix approderanno sul negozio digitale contemporaneamente, il prossimo 30 marzo 2021. In vista dell'appuntamento, Epic Games Store offre tutti i dettagli sui requisiti hardware necessari per potersi avventurare tra i mondi Disney in compagnia di Sora, Pippo, Paperino e molti dei personaggi della serie di Final Fantasy. Di seguito vi riportiamo dunque i dettagli relativi alle versioni PC dei diversi capitoli:

KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 REMIX



Requisiti Minimi e Consigliati



Sistema Operativo: Windows 10 a 64 bit (versione 1909 o successiva);

Processore: Intel® Core™ i3-3210, AMD A8-7600;

Memoria: 4 GB o superiore;

Archiviazione: 60 GB o superiore;

DirectX: Versione 12;

Grafica: NVIDIA® GeForce® GT 730, AMD Radeon™ R7 240, 2GB di VRAM o superiore;

KINGDOM HEARTS HD 2.8 FINAL CHAPTER PROLOGUE



Requisiti Minimi



Sistema Operativo: Windows 10 a 64 bit (versione 1909 o successiva);

Processore: Intel® Core™ i5 3330 (3,0 GHz) 4 core/4 thread, AMD Ryzen™ 3 1200 (3,1 GHz) 4 core/4 thread;

Memoria: Minimo 8 GB;

Archiviazione: Minimo 35 GB;

DirectX: Versione 12;

Grafica: NVIDIA® GeForce® GTX 760 (2 GB di VRAM), AMD Radeon™ R7 260X (2 GB di VRAM);

Sistema Operativo: Windows 10 a 64 bit (versione 1909 o successiva);

Processore: Intel® Core™ i5 7500, AMD Ryzen™ 3 3100;

Memoria: Minimo 8 GB;

Archiviazione: Minimo 35 GB;

DirectX: Versione 12;

Grafica: NVIDIA® GeForce™ GTX 1070, AMD Radeon™ RX Vega 56;

KINGDOM HEARTS 3 + DLC RE: MIND



Requisiti Minimi



SO: Windows 10 a 64 bit (versione 1909 o successiva);

Processore: Intel® Core™ i5 3330 (3,0 GHz) 4 core/4 thread, AMD Ryzen™3 1200 (3,1 GHz) 4 core/4 thread;

Memoria: 8 GB o superiore;

Archiviazione: 75 GB o superiore;

DirectX: Versione 11;

Grafica: NVIDIA® GeForce® 760 (VRAM da 2 GB), AMD Radeon™ R7 260X (2GB di VRAM)

SO: Windows 10 a 64 bit (versione 1909 o successiva);

Processore: Intel® Core™ i5 7500 (3,4 GHz) 4 core/4 thread, AMD Ryzen™3 3100 (3,1 GHz) 4 core/8 thread;

Memoria: 8 GB o superiore;

Archiviazione: 75 GB o superiore;

DirectX: Versione 11;

Grafica: NVIDIA® GeForce™ GTX 1070 (VRAM da 8 GB), AMD Radeon™ RX Vega 56 (8 GB di VRAM);

KINGDOM HEARTS: MELODY OF MEMORY



Requisiti Minimi



SO: Windows® 8.1 / 10 a 64 bit;

Processore: AMD A8-5500 / Intel® Celeron™ G1610;

Memoria: 8 GB di RAM;

Archiviazione: 15 GB;

Grafica: AMD Radeon™ R7 260X / NVIDIA® GeForce® GTX 750;

Altro: 60 FPS a 1280x720;

SO: Windows® 8.1 / 10 a 64 bit;

Processore: AMD A10-5700 / Intel® Core™ i3-3210;

Memoria: 8 GB di RAM;

Archiviazione: 15 GB;

Grafica: AMD Radeon™ R9 270X / NVIDIA® GeForce® GTX 760;

Altro: 60 FPS a 1920x1080;

In chiusura, ricordiamo che Nomura ha già confermato di star lavorando a nuove sorprese per la serie, con l'obiettivo di un nuovo Kingdom Hearts nel 2022