Kingdom Hearts Melody of Memory, quale accoglienza? Voti e recensioni su Metacritic

In attesa di novità sull'arrivo di ulteriori giochi di Kingdom Hearts su Nintendo Switch, la serie Square Enix realizza il suo debutto in un nuovo genere videoludico.

Con Kingdom Hearts: Melody of Memory, Nomura conduce la saga del Reame dei Cuori nel mondo dei rhythm game, proponendo una produzione che pone al centro della scena l'apprezzata colonna sonora dell'Ip. Ora disponibile su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, il titolo è stato recensito dalle principali testate videoludiche, ma qual è stata l'accoglienza riservatagli? Per farsi un un'idea, è possibile dare uno sguardo ai voti assegnati a Kingdom Hearts: Melody of Memory su Metacritic, noto portale di aggregazione delle valutazioni.



Con all'attivo 24 recensioni, l'epopea musicale si conquista un Metascore pari a 77/100. I giudizi espressi dalla critica si dipanano lungo una scala decisamente ampia. Sei testate attribuiscono infatti a Kingdom Hearts: Melody of Memory votazioni pari o inferiori al 70/100, mentre cinque si collocano in prossimità del 75/100. Le restanti tredici recensioni si collocano invece su votazioni pari o superiori all'80/100, con picchi di 90/100. Il rhythm game sembra dunque aver diviso la critica, che ha espresso opinioni molto diversificate su questo esperimento in casa Kingdom Hearts.



