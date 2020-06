Kingdom Hearts: Melody of Memory, le caratteristiche del gioco nel comunicato giapponese

Arrivano i primi dettagli su Kingdom Hearts: Melody of Memory, il nuovo spin-off della celebre saga di Square Enix e Disney. Il comunicato stampa ufficiale giapponese offre un quadro delle caratteristiche del gioco.

Il comunicato di Square Enix descrive il nuovo Kingdom Hearts: Melody of Memory come un gioco "Rhythm Action" con oltre venti personaggi tratti dalla storia di Kingdom Hearts e tanti altri provenienti dal mondo Disney. Il gioco includerà oltre 140 canzoni appartenenti ai capitoli originali e agli amatissimi classici della Disney ed un una serie di mondi esplorabili grazie alla celebre Gummi Ship.

Ecco la traduzione del comunicato stampa giapponese: "Melody of Memory. Il mondo dentro ai ricordi, guidato dal potere della musica. I giocatori si avventureranno in vari Mondi insieme alla musica e con la Gummi Ship. Colleziona "Rhythm" in ogni Mondo e guarda indietro attraverso i ricordi. Il misterioso potere intrecciato dalla melodia crea una storia di ricordi. I ricordi diventano Mondi e le avventure del passato tornano in vita".

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Kingdom Hearts: Melody of Memory uscirà entro la fine del 2020 per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Sulle pagine di Everyeye potete trovare una ricca anteprima di Kingdom Hearts: Melody of Memory.