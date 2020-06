Kingdom Hearts Melody of Memory: confermato il lancio nel 2020 in Europa

La scorsa settimana a sorpresa Square Enix e Disney hanno annunciato Kingdom Hearts Melody of Memory, emergono ora nuove conferme riguardo la finestra di lancio per il mercato occidentale, fissata nel corso del 2020.

Il publisher conferma che Kingdom Hearts Melody of Memory uscirà durante l'anno su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, segnando il debutto della serie sulla console ibrida della casa di Kyoto.

"Con più di 140 brani musicali e 20 personaggi provenienti dai vari capitoli dell’amatissima serie, Kingdom Hearts Melody of Memory offre un’occasione imperdibile per rivivere i momenti più celebri della saga in un modo completamente nuovo. I giocatori visiteranno i mondi Disney più iconici e si uniranno ai personaggi Disney più amati mentre ascoltano l’indimenticabile musica della serie Kingdom Hearts, oltre a dei celebri brani dei classici Disney. Oltre a degli emozionanti contenuti in single-player, Kingdom Hearts Melody of Memory invita i giocatori a divertirsi insieme con delle fantastiche melodie nella modalità multigiocatore online."

Secondo alcuni rumor Square Enix avrebbe in programma di annunciare nel 2020 altri due giochi di Kingdom Hearts, indiscrezioni che però non hanno trovato conferma. Ufficiale invece il lancio di Kingdom Hearts Dark Road per la giornata di oggi come aggiornamento dell'app Kingdom Hearts Union X, disponibile gratis su App Store e Google Play.