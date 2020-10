Kingdom Hearts Melody of Memory, la demo è disponibile: link per il download

Square Enix e Disney sono lieti di annunciare che la demo di Kingdom Hearts Melody of Memory è ora disponibile al download sulle piattaforme di distribuzione digitali di PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Kingdom Hearts Melody of Memory è un gioco musicale che funge da reinterpretazione della nota serie di Square Enix, di cui sono state vendute 33 milioni di copie in tutto il mondo. La demo offre un assaggio dell'esperienza completa offrendo ai giocatori la possibilità di provare sei brani insieme a Sora, Paperino e Pippo.

Link per il download

Nella versione completa di Kingdom Hearts Melody of Memory, i giocatori combatteranno da soli o con gli amici al ritmo della colonna sonora del gioco, raccogliendo e padroneggiando oltre 140 brani della serie Kingdom Hearts, tra cui "Destiny Islands", "Hand in Hand", "Working Together" e altre musiche della compositrice Yoko Shimomura. La versione Nintendo Switch offrirà anche una modalità Free-for-All, con battaglie tutti contro tutti fino a otto giocatori in locale. Tramite tre diversi stili di gioco, i giocatori di ogni età potranno scegliere il livello desiderato di sfida, decidendo di godersi i brani e l'avventura senza comandi complicati o sfoggiando la propria abilità con combo complesse per dare vita a uno spettacolo senza pari. Melody of Memory, tra l'altro, segna il debutto assoluto della serie Kingdom Hearts su Nintendo Switch.

Kingdom Hearts Melody of Memory sarà disponibile dal 13 novembre 2020 per Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One. Chi acquisterà la versione per PlayStation 4 su PlayStation Store entro il 31 dicembre 2020 riceverà anche il tema di Kingdom Hearts Melody of Memory. Nel frattempo, potete leggere il resoconto della nostra prova di Kingdom Hearts Melody of Memory.