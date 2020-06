Kingdom Hearts Melody of Memory: disponibile il trailer in inglese

Square Enix ha appena confermato l'arrivo in occidente di Kingdom Hearts: Melody of Memory e del DLC Dark Road di Kingdom Hearts: Union X pubblicando la versione inglese del trailer d'annuncio dei due titoli.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando. Melody of Memory è un nuovo gioco della celebre serie targata Square Enix che, a differenza degli episodi canonici, si presenta come un rhytm game in cui sarà possibile giocare ben 140 brani della colonna sonora ufficiale. Stando alle teorie di alcuni appassionati, inoltre, Kingdom Hearts Melody of Memory potrebbe non essere altro che un prequel di Kingdom Hearts 4, titolo probabilmente in arrivo tra un bel po' di tempo sulle console di prossima generazione PlayStation 5 e Xbox Series X. Il gioco è atteso entro la fine dell'anno solo su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Dark Road è invece il capitolo finale della storia del titolo mobile free to play Kingdom Hearts Union X (disponibile su dispositivi iOS e Android), in arrivo in occidente a partire dal 22 giugno, ovvero lunedì prossimo.

Prima di lasciarvi al filmato in versione inglese, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate i primi screenshot di Kingdom Hearts Melody of Memory con i primi titoli dei brani inclusi nel gioco.