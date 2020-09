Kingdom Hearts Melody of Memory: nuovi dettagli sugli elementi RPG

Dopo aver rivelato numerosi dettagli sulle modalità di gioco di Kingdom Hearts: Melody of Memory il rhythm game torna a far parlare di sé in un'intervista a Masanobu Suzui, co-director del videogioco, con VentureBeat.

Masanobu ha spiegato nel dettaglio quali elementi RPG saranno implementati nel titolo e in che modo influenzeranno l'esperienza. Sarà presente innanzitutto un sistema di progressione che ci consentirà di far avanzare di livello i vari personaggi del gioco, che verranno potenziati con una maggiore quantità di HP e di forza d'attacco, un elemento fondamentale per far fronte alle sfide che il gioco ci proporrà: "[...] con più HP a disposizione sarà meno probabile incorrere in un game over e con più potere d'attacco i combattimenti contro i nemici saranno più veloci" ha dichiarato il director. Ma non è finita qui: in Melody of Memories si potranno usare delle carte speciali, in grado di fornire potenti abilità di supporto per i personaggi, e nelle missioni si potranno recuperare dei materiali utili a sbloccare nuovi brani o a creare degli oggetti per il potenziamento del party.

Masanobu ha poi specificato che la trama sarà centrale anche in Melody of Memory con la modalità World Tour, che vedrà i giocatori viaggiare tra i mondi Disney con la Gummi Ship: "[...] seguirete la storia del primo Kingdom Hearts rivisitandone i momenti chiave durante il vostro viaggio. Tra le varie fasi di gioco potrete anche visionare diverse clip degli eventi passati, il tutto narrato da Kairi".



Ne approfittiamo per ricordarvi che Tetsuya Nomura ha confermato l'esistenza di un nuovo capitolo di Kingdom Hearts.