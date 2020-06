Kingdom Hearts Melody of Memory: i nuovi screenshot mostrano canzoni e personaggi

In seguito ad alcune voci di corridoio attivate dall'avvistamento del logo del gioco da parte dei dataminer, Square Enix ha ufficialmente annunciato Kingom Hearts: Melody of Memory.

La natura del titolo è ancora in parte misteriosa: oltre alla palese natura di rhythm game, infatti, il gioco sembra celare in sé una significativa componente narrativa, in grado di trasformarlo nel traghetto videoludico che condurrà infine ad un Kingdom Hearts 4, come del resto evidenziato dal nostro Gabriele Laurino nella sua anteprima di KIngdom Hearts: Melody of Memory. In attesa di maggiori dettagli, i giocatori possono comunque dare uno sguardo ad alcuni nuovi screenshot, che consentono di trarre informazioni su personaggi e canzoni presenti nel titolo.



Visibili in calce, questi ultimi confermano la presenza di, ovviamente, Sora, Paperino e Pippo, accompagnati per ora da Hercules, Riku, Topolino e Aladdin. L'insieme dei nuovi screenshot e del reveal trailer consente inoltre di dedurre che il gioco includerà le seguenti canzoni:

Arabian Dream

Busting Up on the Beach

Darkness of the Unknown

A Day in Agrabah

Go for It

Night of Fate

Rage Awakened –The Origin

Roxas

To Our Surprise

Under the Sea

L'intricata saga del Reame dei Cuori si appresta così a veder approdare tra le sue fila una nuova produzione, attesa per ora su PC, PlayStation 4 e Xbox One.