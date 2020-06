Kingdom Hearts Melody of Memory è un prequel di KH4? Tutti i dettagli in un video

Nel corso del pomeriggio è stato annunciato a sorpresa un nuovo capitolo di Kingdom Hearts intitolato Melody of Memory, ovvero un rhythm game che ci riporterà nell'universo creato da Square Enix. Stando ad alcune teorie dei fan, il gioco potrebbe ricoprire un ruolo molto più importante di quanto possa sembrare.

Secondo alcuni appassionati, infatti, questo titolo musicale potrebbe non essere altro che il prequel del futuro Kingdom Hearts 4, prossimo capitolo della serie probabilmente in arrivo sulle console di prossima generazione. Se siete curiosi di scoprire tutti i dettagli su Melody of Memory e quali potrebbero essere i punti di contatto con il quarto capitolo della celebre IP dei creatori di Final Fantasy, vi invitiamo a dare un'occhiata al nostro nuovo video appena pubblicato sul canale YouTube di Everyeye, nel quale discutiamo proprio di questo argomento.

Sebbene il gioco non abbia ancora una data d'uscita ufficiale, ma il team di sviluppo ha confermato che il suo arrivo è previsto entro la fine dell'anno corrente esclusivamente su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche un'anteprima di Kingdom Hearts Melody of Memory a cura di Gabriele Laurino.